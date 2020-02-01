Доска для фристайла, агрессивного фрирайда и бигэир. Высокая производительность без компромиссов. Выбор прогрессирующих и профессиональных райдеров.

Взрывное отталкивание. Применения триаксиального стекловолокна позволило реализовать необходимую жёсткость и торсионную упругость для мощных зарезок на прыжок.

Равномерный рокер даёт райдеру чистые ощущения и предсказуемое поведение.

Глубокие продольные каналы помогут увезти самые сложные трюки даже с меленькими плавниками или без них.

Усиленные закладные для ботинок выдержат даже самые сильные уборки.

Скользяк P-Tex выдержит езду по песку и отлично скользит по фигурам.

Стандартные размеры 135х41, 138х42, 141х43