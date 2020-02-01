molokov kiteboard

Кайтборд Splash

  • Доска подойдёт как опытным так и начинающим райдерам.
  • Умеренный, равномерный рокер позволяет без трудностей вырезаться на ветер и совершать высокие прыжки.
  • Средняя жёсткость даёт комфортные ощущения на волне и чопе.
  • Прогрессивные продольные каналы, глубокие на типсах и сходящие на нет к центру доски помогают превосходно скользить без потери управляемости.
Заказать
Кайтборд

Кайтборд Trick Extruder

  • Доска для фристайла, агрессивного фрирайда и бигэир. Высокая производительность без компромиссов. Выбор прогрессирующих и профессиональных райдеров.
  • Взрывное отталкивание. Применения триаксиального стекловолокна позволило реализовать необходимую жёсткость и торсионную упругость для мощных зарезок на прыжок.
  • Равномерный рокер даёт райдеру чистые ощущения и предсказуемое поведение.
  • Глубокие продольные каналы  помогут увезти самые сложные трюки даже с меленькими плавниками или без них.
  • Усиленные закладные для ботинок выдержат даже самые сильные уборки.
  • Скользяк P-Tex выдержит езду по песку и отлично скользит по фигурам. 
  • Стандартные размеры 135х41, 138х42, 141х43
  • Комплектуется плавниками 2  или 3 см.
Заказать