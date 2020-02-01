- Доска подойдёт как опытным так и начинающим райдерам.
- Умеренный, равномерный рокер позволяет без трудностей вырезаться на ветер и совершать высокие прыжки.
- Средняя жёсткость даёт комфортные ощущения на волне и чопе.
- Прогрессивные продольные каналы, глубокие на типсах и сходящие на нет к центру доски помогают превосходно скользить без потери управляемости.
- Доска для фристайла, агрессивного фрирайда и бигэир. Высокая производительность без компромиссов. Выбор прогрессирующих и профессиональных райдеров.
- Взрывное отталкивание. Применения триаксиального стекловолокна позволило реализовать необходимую жёсткость и торсионную упругость для мощных зарезок на прыжок.
- Равномерный рокер даёт райдеру чистые ощущения и предсказуемое поведение.
- Глубокие продольные каналы помогут увезти самые сложные трюки даже с меленькими плавниками или без них.
- Усиленные закладные для ботинок выдержат даже самые сильные уборки.
- Скользяк P-Tex выдержит езду по песку и отлично скользит по фигурам.
- Стандартные размеры 135х41, 138х42, 141х43
- Комплектуется плавниками 2 или 3 см.
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